गणेश चतुर्द्धि जो विनायका चतुर्द्धि भी कहा जाता हैं भारत देश का बड़ा त्योहार हैं. यह त्योहार को पूरा देश में बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से मनाया जाता हैं. यह त्योहार गणेश महाराज की जनम दिन पर मान्य जाता हैं. देवों का देव शिव और देवी पार्वती का बेटा हैं गणेश भगवान् . गणेश चतुर्थी उत्सव के दिन पे दोस्तों को, परिवार वालों को, रिश्तेदार को, सह उद्योग को और, पड़ोसियों को और फेहचान वालों को गणेश चतुर्थी की शुभ कामनाये हम एसएमएस, व्हाट्सप्प, फेसबुक , इंस्टाग्राम, हइक और ईमेल पे भेजते हैं.

गणेश भगवान् जी को बुद्धिमत्ता, समृद्धि और अच्छा भाग्य का प्रतीक माना जाता हैं. इस त्योहार हर गल्ली में, हर मोहल्ले में बड़ी तरह से मनाते हैं. भगवन की खूबसूरत और बड़ी मूर्तियां गणेश पंडलों में लगाते हैं और पूजा करते हैं.





गणपति चतुर्थी हिंदू चंद्र कैलेंडर माह भाद्रपद के चौथे दिन आती है और अगले दस दिनों तक जारी रहती है. गणपति चतुर्थी का उत्सव एक जल निकाय में मिट्टी की मूर्ति को विसर्जित करने से समाप्त होता है।





गणेश चतुर्थी के अवसर पर, एसएमएस और व्हाट्सएप और फेसबुक पर विशेष यां शुबकामनाएं नीचे हैं

1) आपको और आपकी परिवार को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाये





2) आपको

विनायक चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आपके जीवन को ज्ञानमय बनाए रखे और आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे।



3) भगवान गणेश आपकी सभी चिंताओं, दुखों और तनावों को नष्ट कर दें और आपके जीवन को प्यार और खुशी से भर दें। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ!





4) गणपति बप्पा मोरया! भगवान गणेश आपको सभी खुशियों और सफलता का आशीर्वाद दें। गणेश चतुर्थी की बधाई!



5) जैसे भारिश धरती को आशीर्वाद देती हैं

उसी तरह भगवान् गणेश आपको आशीर्वाद दें

कभी न ख़त्म होने वाली खुशी दें

मुस्कुराते रहें और भक्ति के से बोलियें गणपति बप्पा मोरया!





6) इस दिव्य उत्सव के आनंद और उल्लास की अनुभूति आपको हमेशा रहें। शुभ गणेश चतुर्थी आपको और आपका परिवार को





7) ॐ गण गणपतये नमो नमः

श्री सिद्धि विनायका नमो नमः

ास्ता विनायका नमो नमः

गणपति बाप्पा मोरिया





